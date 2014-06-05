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أتلتيكو ينفي أي اتصال مع تشيلسي بخصوص دييجو كوستا

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أتلتيكو ينفي أي اتصال مع تشيلسي بخصوص دييجو كوستا أتلتيكو ينفي أي اتصال مع تشيلسي بخصوص دييجو كوستا

مدريد، (إفي): نفى أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الأربعاء أي اتصال مع تشيلسي الإنجليزي بخصوص لاعبه، برازيلي الأصل دييجو كوستا.

وكانت وسائل اعلام بريطانية قالت اليوم أن كوستا نجح في الاختبار الطبي لتشيلسي وسينضم له مقابل 32 ميون استرليني.

وقالت مصادر من بطل الليجا هذا الموسم لـ(إفي) أن تشيلسي لم يخاطب أتلتيكو بخصوص المهاجم أو التفاوض لانتقاله وسداد قيمة الشرطة الجزائي.

ونفت المصادر قطعيا وجود أي اتصال بين الطرفين من أي نوع، مع العلم بأن عقد كوستا ساري مع الأتلتي حتى 2018.

يشار إلى أن دييجو كوستا لم يقبل حتى الآن عرض تمديد التعاقد وتحسينه الذي قدمه له أتلتيكو مؤخرا.

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