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قراء "اليوم السابع" يهنئون السيسى بالرئاسة: ربنا معاك.. المهمة تقيلة

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قدم قراء "اليوم السابع" التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة فوزه – رسميًا – بمنصب رئيس الجمهورية، بعدما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، فوز المشير السيسى برئاسة الجمهورية، بحصوله على 23 مليونًا و780 ألفًا و114 صوتًا، مقابل 757 ألفًا و511 صوتًا حصل عليها منافسه حمدين صباحى.

و"اليوم السابع" فتح الباب أمام قرائه للمشاركة بتهنئة المشير السيسى من خلال التعليقات، التى جاء أغلبها متضمنة الدعاء إلى الله أن يوفق الرئيس الجديد فى مهامه، وخدمة والمصريين.


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