"بيت الفن" برنامج يضع الفنانين تحت مجهر النقد

بدأت الزميلة أروى الباشا بتقديم برنامج فنّي منوّع يهتم بأخبار الدراما والغناء والسّينما في سوريا خصوصاً وفي العالم العربي عموماً تحت عنوان "بيت الفن".

البرنامج يبث على الهواء مباشرة على هوا راديو "أورينت"، بشكل أسبوعي يوم سبت الساعة العاشرة والنصف صباحاً، ويعاد الثامنة والنصف مساء يوم السبت أيضاً

يتألّف البرنامج من أربع فقرات يتخلّلها فواصل موسيقيّة، وهو من إعداد أروى وتقديمها:

الفقرة الأولى بعنوان "ستارز نيوز" ويتم فيها استعراض أبرز الأخبار الفنيّة في سوريا والعالم العربي.

الفقرة الثانية بعنوان "مشاهير أون لاين" ويتم فيها رصد أحدث ما كتبه الفنّانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تويتر، انستغرام"، كذلك يتم متابعة تعليقات الجمهور عليهم.

الفقرة الثالثة بعنوان "سكوب" ويتم فيها أخذ اتصال هاتفي خاص من إحدى الفنّانين أو المخرجين السوريين أو العرب.

الفقرة الرابعة بعنوان "بالمقلاية" وهي فقرة خفيفة ناقدة يتم فيها وضع فنّان أو عمل درامي معيّن تحت النقد مع وجود فسحة من الكوميديا فيها.