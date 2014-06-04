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شحاتة يدرس ضم مهاجم مصري للدفاع المغربي

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شحاتة يدرس ضم مهاجم مصري للدفاع المغربي شحاتة يدرس ضم مهاجم مصري للدفاع المغربي

ألمح حسن شحاتة المدير الفني الجديد للدفاع الحسني الجديدي، إلى إمكانية ضم مهاجم مصري لصفوف الفريق المغربي.

وأوضح شحاتة في تصريحات لراديو : "الدفاع الحسني يضم 4 لاعبين بين صفوفه، أحدهم سيتم الاستغناء عنه لإصابته بالرباط الصليبي مرتين في نفس الركبة، وآخر معار من نادي النصر السعودي، ولم يتحدد موقفه بتجديد إعارته من عدمها".

وأضاف المعلم في تصريحات إذاعية "سيتبقى لي مكان أو مكانين، وقتها أدرس الاحتياجات الفنية للفريق بضم مهاجم سواء مصري أو من دولة إفريقية أخرى".

وأشار المدير الفني لمنتخب مصر والزمالك إلى أنه اتفق أيضًا مع مسؤولي النادي المغربي على الاستعانة بمدرب مصري سواء مساعد أو لحراس المرمى.

يُذكر أن الدفاع الحسني الجديدي هو المحطة العربية الخامسة لحسن شحاتة، حيث سبق له تدريب الوصل الإماراتي، المريخ السوداني، أهلي بنغازي الليبي، العربي القطري.

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