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إلهامى الزيات: صندوق الاستثمار السياحى يساهم فى امتصاص أزمات القطاع

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أكد إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، أن صندوق الاستثمار السياحى سيساهم فى امتصاص أزمات قطاع السياحة، بالإضافة إلى الوصول لأفضل مزيج تمويلى من رأس المال والقروض ما يساهم فى رفع قدرة المؤسسة السياحية على السداد والاستمرار ومواجهة التقلبات فى الصناعة وتأثيرها بأى أزمات سياسية أو اقتصادية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد منذ قليل على هامش بدء إشارة إطلاق صندوق استثمار السياحة مؤكدًا أن هذا الصندوق يمكن أن يحقق أكبر قدر ممكن من الأرباح الرأسمالية والتى تتناسب ودرجة المخاطر التى قد تتعرض لها استثمارات الصندوق، وفقًا للقرار الاستثمارى الرشيد لمدير الاستثمار عن طريق توزيع المخاطر بتنويع الاستثمارات التى يستثمر الصندوق أمواله فيها والتى تقتصر على الاستثمار المباشر متوسط وطويل الأجل فى رءوس أموال الشركات السياحية الخاصة وذلك عن طريق زيادات رءوس أموال الشركات أو شراء أسهم الشركات أو تأسيس الشركات التى تمارس نشاطها الأساسى.

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