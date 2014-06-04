وزراء الزراعة العرب يسلمون محلب رسالة تهنئة للسيسى لانتخابه رئيسا

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بعدد من وزراء الزراعة العرب الأعضاء بالمركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة (الأكساد)، التابع لجامعة الدول العربية.

حضر اللقاء كل من من الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور رفيق صالح، مدير عام المركز.

ويأتى هذا اللقاء فى إطار تواجد وزراء الزراعة العرب بمصر للمشاركة فى أعمال الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية للمركز، والتى تشهد ضمن فعالياتها تسليم رئاسة الجمعية العمومية للمركز إلى مصر.

وخلال اللقاء، توجه وزراء الزراعة العرب بالشكر إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة على ما لمسوه من حفاوة خلال زيارتهم إلى مصر، وتسهيل لإجراءات عقد اجتماعات الجمعية العمومية.

ثم تطرق الوزراء إلى عرض أهم ما نجح المركز فى تحقيقه خلال السنوات الماضية فى سبيل تدعيم مجالات التعاون الزراعى بين الدول العربية بفضل ما يتوافر به من كفاءات وإمكانات تضم ستة من الخبراء الزراعيين المصريين، كما أشاروا إلى الأبحاث والدراسات التى يجريها المركز والتى كان لها إسهام كبير فى تطوير مجالات الزراعة والثروة الحيوانية فى المناطق الجافة، والنجاح فى إدخال وزراعة أصناف جديدة من القمح فى المنطقة العربية والتعاون مع مصر لاستنباط وزراعة أصناف جديدة.

من جانبه، رحب رئيس مجلس الوزراء وزراء الزراعة العرب فى وطنهم الثانى مصر، مؤكدًا أن مصر ستظل حريصة دائمًا على المشاركة فى أنشطة ذلك المركز التى تخلق تعاونًا وتنسيقًا بين الدول العربية فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية ذات الأهمية الاستراتيجية لمصر وللوطن العربى بأسره.

ودعا رئيس الوزراء العرب إلى التنسيق مع مركز البحوث الزراعية فى مصر لتبادل الخبرات والاستفادة مما لدى المركز من خبراء وباحثين وخبرة عملية فى ممارسة الزراعة، بالإضافة إلى إقامة مراكز زراعية مماثلة فى البلدان العربية.

كما سلم وزراء الزراعة العرب لرئيس الوزراء رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة انتخابه رئيسًا لمصر، متطلعين أن تكون هذه الخطوة دفعة لتحقيق آمال الشعب المصرى فى غد أفضل، وأشار رئيس الوزراء من جانبه إلى أن تلك الزيارة تأتى فى لحظة فارقة يشاركون خلالها فرحة جموع الشعب المصرى بنجاحها فى تحقيق الاستحقاق الثانى فى خارطة المستقبل، التى رسمها الشعب وارتضاها ويعمل على تحقيقها بكل إرادة وإصرار.