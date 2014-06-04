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مسؤول أممي روسي:العمليات العسكرية لن تسعف بوروشنكو في ضمان السيادة الأوكرانية

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مسؤول أممي روسي:العمليات العسكرية لن تسعف بوروشنكو في ضمان السيادة الأوكرانية مسؤول أممي روسي:العمليات العسكرية لن تسعف بوروشنكو في ضمان السيادة الأوكرانية

بوروشنكو

 

أفاد المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، بأنِّ العمليات العسكرية بشرق أوكرانيا لن تسعف الرئيس الأوكرانى حديًثا بيترو بوروشينكو في ضمان سيادة بلاده، مضيفًا أن آمالة في تحسن الأوضاع فى البلاد عقب انتخابه كرئيس جمهورية ذهبت بلا جدوى.

وتابع تشوركين القول -حسبما أوردت وكالة أنباء” ايتارتاس” الروسية – أن لاأمر مؤسف أن نرى الأوضاع تزداد سوءًا، مشيرًا في هذا الصدد إلى تزايد العمليات العسكرية شرق أوكرانيا.

وأضاف تشوركين أنه في حالة استمرار العمليات العسكرية، فإنها ستكون بداية سيئة لفترة بوروشنكو الرئاسية، وستعمل على إعاقة أداء الرئيس في حاله رغبة الأخير ضمان سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها.

أ ش أ

 

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