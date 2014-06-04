محلب يجتمع بوزراء الزراعة العرب لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة

التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم بعدد من وزراء الزراعة العرب الأعضاء بالمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة التابع لجامعة الدول العربية، وذلك بحضور كل من أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورفيق صالح مدير عام المركز، ويأتي هذا اللقاء في إطار تواجد السادة وزراء الزراعة العرب بمصر للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية للمركز والتي تشهد ضمن فعالياتها تسليم رئاسة الجمعية العمومية للمركز إلى مصر.

وخلال اللقاء، توجه السادة وزراء الزراعة العرب بالشكر إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة على ما لمسوه من حفاوة خلال زيارتهم إلى مصر وتسهيل لإجراءات عقد اجتماعات الجمعية العمومية، ثم تطرق السادة الوزراء إلى عرض أهم ما نجح المركز في تحقيقه خلال السنوات الماضية في سبيل تدعيم مجالات التعاون الزراعي بين الدول العربية بفضل ما يتوافر به من كفاءات وامكانات تضم 6 من الخبراء الزراعيين المصريين، كما أشاروا إلى الأبحاث والدراسات التي يجريها المركز والتي كان لها إسهام كبير في تطوير مجالات الزراعة والثروة الحيوانية في المناطق الجافة، والنجاح في إدخال وزراعة أصناف جديدة من القمح في المنطقة العربية والتعاون مع مصر لاستنباط وزراعة أصناف جديدة.

ورحب السيد رئيس مجلس الوزراء بالسادة وزراء الزراعة العرب في وطنهم الثاني مصر، مؤكداً أن مصر ستظل حريصة دائماً على المشاركة في أنشطة ذلك المركز التي تخلق تعاوناً وتنسيقاً بين الدول العربية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية ذات الأهمية الاستراتيجية لمصر وللوطن العربي بأسره.

ودعا رئيس الوزراء السادة الوزراء العرب إلى التنسيق مع مركز البحوث الزراعية في مصر لتبادل الخبرات والاستفادة مما لدى المركز من خبراء وباحثين وخبرة عملية في ممارسة الزراعة، بالإضافة إلى إقامة مراكز زراعية مماثلة في البلدان العربية.

وسلم وزراء الزراعة العرب لرئيس الوزراء رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة انتخابه رئيساً لمصر، متطلعين لأن تكون هذه الخطوة دفعة لتحقيق آمال الشعب المصري في غد أفضل.

وأشار رئيس الوزراء من جانبه إلى أن تلك الزيارة تأتي في لحظة فارقة يشاركون خلالها فرحة جموع الشعب المصري بنجاحها في تحقيق الاستحقاق الثاني في خارطة المستقبل التي رسمها الشعب وارتضاها ويعمل على تحقيقها بكل إرادة وإصرار.