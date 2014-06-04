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الأقصر تستعد لاستضافة مؤتمر دولي حول تطبيقات الطاقة الشمسية منتصف الشهر الجاري‎

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الأقصر تستعد لاستضافة مؤتمر دولي حول تطبيقات الطاقة الشمسية منتصف الشهر الجاري‎ الأقصر تستعد لاستضافة مؤتمر دولي حول تطبيقات الطاقة الشمسية منتصف الشهر الجاري‎

طارق سعد الدين محافظ الأقصر

تستعد سلطات محافظة الأقصر لاستضافة مؤتمر دولي حول استخدامات الطاقة الشمسية يومى 13 و14 يونيو الجاري تحت عنوان “الأقصر مدينة خضراء” ، وذلك بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة “الشركة العربية العالمية للبصريات”.

وقال اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر ، أن المحافظة استعدت لعقد فاعليات مؤتمر ومعرض الأقصر الدولى الأول حول استخدامات وتطبيقات الطاقة الشمسية من خلال طرح ورقة عمل تتناول البحوث والدراسات الضرورية التى تسهم فى التوسع فى استخدامات الطاقة الشمسية داخل المنتجعات السياحية والمزارات الأثرية والهيئات الحكومية.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن المؤتمر والمعرض سيقامان بشراكة بين المحافظة والشركة العالمية للبصريات احدى شركات قطاع الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وبالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وهيئة الطاقة المتجددة ، وهيئة “AIZ” الألمانية المعنية بهذا الشأن.

ويشارك فى المؤتمر نخبة من علماء الطاقة بمصر والعالم من بينهم العالم المصرى الدكتور إبراهيم سمك أحد أكبر الخبراء فى مجال إنتاج واستخدامات الطاقة الشمسية ، وذلك إلى جانب عدد من رؤساء وممثلى الشركات والبنوك المصرية لمناقشة سبل تعميم استخدامات الطاقة الشمسية داخل المحافظة وتحويلها إلى مدينة خضراء.

الجدير بالذكر أن محافظة الأقصر كانت صاحبة مبادرة رائدة فى استخدامات الطاقة الشمسية من خلال المبادرة التى قامت بتنفيذها بتطبيق تجربة محطة الطاقة المتجددة بإنارة ديوان عام المحافظة بشارع كورنيش النيل.

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