وزير التعليم: مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم أول يوليو القادم

أكد الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم أن الوزارة ستنظم مسابقة جديدة تهدف لتعيين 30 ألف من المعلمين الجدد وذلك في 1 يوليو القادم .

وأشار إلي أن الوزارة خاطبت جهاز التنظيم والإدارة لحاجتها لهؤلاء المعلمين الجدد وذلك لافتتاح مدارس جديدة بمختلف المحافظات .

وأضاف الوزير أن التعيينات الجديدة ستكون عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها وستخضع لشروط وضوابط والأولوية لخريجي كليات التربية وبالإضافة أنها ستكون فرصة للمعلمين الذين لم يشملهم قرار تعيين الـ 75 ألف وسد العجز في بعض المحافظات

> من ناحية أخري هنأ الوزير جموع المعلمين المتعاقدين الذين تم تعيينهم مؤخرًا .