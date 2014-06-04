أخبار عاجلة

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: انقلاب كبير في السياسة الأمريكية أن جد رئيس يقوم بجهد حقيقي -
مساء الانوار: سبب توقف تدريب الأهلى عدة مرات بأمر من حسام البدري -
مصدر أمني: تتبع المتهمين فى حادث تفجير مركز تدريب شرطة طنطا بأحدث الأجهزة -
ذعر بين أهالي "العشي" بالأقصر بعد ظهور حيوان غريب عقر 4 أشخاص -
أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير التعليم: مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم أول يوليو القادم

Google+ Print
وزير التعليم: مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم أول يوليو القادم وزير التعليم: مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم أول يوليو القادم

الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم أن الوزارة ستنظم مسابقة جديدة تهدف لتعيين 30 ألف من المعلمين الجدد وذلك في 1 يوليو القادم .

وأشار إلي أن الوزارة خاطبت جهاز التنظيم والإدارة لحاجتها لهؤلاء المعلمين الجدد وذلك لافتتاح مدارس جديدة بمختلف المحافظات .

وأضاف الوزير أن التعيينات الجديدة ستكون عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها وستخضع لشروط وضوابط والأولوية لخريجي كليات التربية وبالإضافة أنها ستكون فرصة للمعلمين الذين لم يشملهم قرار تعيين الـ 75 ألف وسد العجز في بعض المحافظات
> من ناحية أخري هنأ الوزير جموع المعلمين المتعاقدين الذين تم تعيينهم مؤخرًا .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا