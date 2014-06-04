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وزير السياحة لـONA : صندوق الاستثمار يدعم الشركات السياحية والفنادق المتعثرة

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وزير السياحة لـONA : صندوق الاستثمار يدعم الشركات السياحية والفنادق المتعثرة وزير السياحة لـONA : صندوق الاستثمار يدعم الشركات السياحية والفنادق المتعثرة

وزير-السياحة-هشام-زعزوع

قال هشام زعزوع وزير السياحة إن الوزارة تسعى لعبور مرحلة عنق الزجاجية ودعم قطاع السياحة من خلال صندوق الاستثمار الذي تؤسسه الوزارة ، وتساهم فيه بمبلغ 50 مليون جنيه .

وأكد زعزوع في تصريح خاص لوكالة ONA للانباء خلال مؤتمره الصحفي لافتتاح صندوق الاستثمار بأحد فنادق القاهرة الكبرى ، أن هناك عدد من المساهمين من بنوك وشركات أجنبية ، مضيلإا ” ونستهدف اسستكمال تمويل هذا الصندوق حتى يصل لمليار دولار بحلول نهاية هذا العام ” ، موضحًا أن الصندوق يدعم الشركات السياحية والفنادق المتعثرة فقط .

وفي سياق آخر عن حملة بناء المتف المصري الكبير ، قال وزير السياحة ” نستهدف بها جمع تبرعات من السياح بمعدل زوار عن كل ليلة يبيتها أي سائح في كل فندق ، مؤكدًا ” سيتم افتتاح المتحف المصر الكبير بعد أقل من سنة ونصف من الأن .

(المراسل : بكر الشرقاوي)

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