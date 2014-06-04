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سامح عاشور: على السيسى الوفاء بما وعد أمام الشعب

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سامح عاشور: على السيسى الوفاء بما وعد أمام الشعب سامح عاشور: على السيسى الوفاء بما وعد أمام الشعب

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن فوز المشير عبد الفتاح السيسى بمقعد رئيس الجمهورية جاء بناءً على أغلبية شعبية غير مسبوقة، أثبتت للعالم أجمع أن الشعب المصرى اختار قائده من خلال عملية ديمقراطية نزيهة ولا يشوبها أية شوائب.

وأضاف عاشور، خلال إلقائه محاضرة داخل قاعة الحريات بنقابة المحامين، أنه على المشير عبد الفتاح السيسى الوفاء بكل الوعود التى وعدها الشعب المصرى، والذى تم اختياره على أساسها رئيساً لمصر، مشيراً إلى أن عدم الوفاء بهذه الوعود سيحول المؤيدين إلى معارضين.

وطالب عاشور المستشار عدلى منصور بعدم إصدار قانون المجالس النيابية فى الوقت الحالى، حتى يتم عرضه للحوار المجتمعى وإبداء الرأى فيه من قبل منظمات المجتمع المدنى.

وأوضح عاشور أن الدولة المصرية فى حاجة ماسة إلى برلمان لا يعبر عن أحزاب أو أفراد، بل إرادة شعبية تتجلى فى الاختيار، مشيرا إلى أن نقابة المحامين ستشارك فى مراقبة العملية الانتخابية القادمة.

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