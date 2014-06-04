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نقيب الفلاحين: سنعمل بكل جهد مع الرئيس السيسى لبناء مستقبل مشرق

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نقيب الفلاحين: سنعمل بكل جهد مع الرئيس السيسى لبناء مستقبل مشرق نقيب الفلاحين: سنعمل بكل جهد مع الرئيس السيسى لبناء مستقبل مشرق

أكد أسامة محمود الجحش، نقيب عام الفلاحين، أن فلاحى سيقدمون كل الدعم لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ويؤكدون له العمل والإنتاج بكل جهد واجتهاد من أجل رفعة البلاد ونهضتها، والتغلب على التحديات التى تواجه الوطن، لتحقيق آمال وطموحات المصريين جميعًا، فى بناء مستقبل مشرق يليق بمصرنا الحبيبة.

جاء ذلك فى برقية تهنئة بعث بها الجحش إلى المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية المنتخب بعد إعلان فوزه رسميًا بالانتخابات الرئاسية.

وقال نقيب عام الفلاحين: "يسعدنى بالأصالة عن نفسى وباسم فلاحى مصر أن أهنئكم على ثقة الشعب المصرى بكم فى انتخابكم رئيسًا، والذى جاء تعبيرًا عن إرادة شعبية خالصة، تحقيقًا لخارطة الطريق وثورتى 25 يناير و30 يونيو".

جدير بالذكر أن النقابة العامة للفلاحين برئاسة أسامة الجحش النقيب العام شكلت غرف عمليات فرعية فى جميع المحافظات لرصد أى تجاوزات تحدث أثناء عمليات التصويت وعمل حصر تقريبى لجموع المواطنين الذين سيتوافدون إلى جميع اللجان للإدلاء بأصواتهم وإرسال تقارير فورية على مدار الساعة لغرفة العمليات المركزية بمقر النقابة العامة للفلاحين بالدقى، فضلاً عن حشد المواطنين للتصويت.

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مصر 365

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