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تعديل وزاري محدود بنيجيريا

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تعديل وزاري محدود بنيجيريا تعديل وزاري محدود بنيجيريا

الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان

قرر الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان، اليوم الأربعاء، إجراء تعديل وزاري محدود علي وزارته، وذلك بعد أسابيع من تغيير عدد كبير من الوزراء بينهم وزيرا الدفاع والخارجية.

وذكرت مصادر برلمانية بنيجيريا اليوم، أن “جوناثان” أرسل قائمة إلي مجلس الشيوخ تضم أربعة وزراء للتصديق علي تعيينهم، مشيرة إلي أن الوزراء الجدد بينهم حاكم ولاية مدينة “كانو” السابق إبراهيم شيكاراو، الذي حصل علي حقيبة وزير شؤون جمهورية نيجيريا الاتحادية.

جدير بالذكر، أن إبراهيم شيكاراو فر مؤخرًا من تحالف المعارضة الذي يتزعمه الرئيس السابق الجنرال إبراهيم بابنجيدا، وإنضم إلي حزب الشعب الديمقراطي الحاكم.

أ ش أ

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