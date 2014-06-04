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مجلس الوزراء: نسعى لحفظ التوازن الاجتماعي بكافة قراراتنا

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مجلس الوزراء: نسعى لحفظ التوازن الاجتماعي بكافة قراراتنا مجلس الوزراء: نسعى لحفظ التوازن الاجتماعي بكافة قراراتنا

إبراهيم محلب-رئيس

أكد رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، أن الحكومة تعي جيدًا مفهوم العدالة الاجتماعية، وضرورة توفير مظلة اجتماعية لمحدودي الدخل تعمل علي حماية حقوقهم وتحسن من مستوى حياتهم المعيشية، مع ايمانها بمبادئ السوق الحر، وبذلها أقصى جهودها ; من أجل توفير الظروف المناسبة لعمل القطاع الخاص ليتبوأ مكانته الملائمة بالمجتمع.

وقال “محلب” ،خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إنَّ المجلس يسعى دومًا في كافة القرارات التي يصدرها إلى الحفاظ على التوازن الاجتماعى، والارتقاء بالمواطن المصري، من خلال العمل على تلبية احتياجاته الرئيسية وتوفير سبل الحياة الكريمة.

أ ش أ

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