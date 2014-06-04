تقارير: أنشيلوتي يوافق على ضم سواريز .. ويرفض التفريط في بنزيمة

إفي - أكدت تقارير صحفية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني أعطى الضوء الأخضر لرئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز من أجل بدء التحرك للتعاقد مع النجم الأوروجوائي لويس سواريز هداف ليفربول الإنجليزي.

وكشفت صحيفة (ماركا) عن تفاصيل العشاء الذي جمع بين بيريز وأنشيلوتي في مطعم "سنيوريو دي ألكوسير" مؤخرا، والذي تطرق لخطط النادي للتتويج باللقب الـ11 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء اسم سواريز على لائحة القضايا التي تناولها الطرفان، حيث ساد اقتناع بأن هداف البريميير ليج وصاحب الحذاء الذهبي بالمناصفة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيكون الـ"جالاكتيكو" الجديد للريال.

وكان سواريز ضمن خطط النادي في موسم الانتقالات الصيف الماضي بالتزامن مع وصول أنشيلوتي، لكن بدا التعاقد معه مستحيلا بعد صفقة النجم الويلزي جاريث بيل الذي تم شرائه من توتنهام الإنجليزي مقابل ما يقرب من 100 مليون يورو.

وقدم الهداف التاريخي للسيليستي موسما رائعا مع ليفربول، حيث قاده لوصافة الدوري بعد أن خسره في الجولة الاخيرة لصالح مانشستر سيتي، كما سجل 31 هدفا في 37 مباراة، دون تسديد أي ركلة جزاء.

وفي المقابل رفض أنشيلوتي أي مقترح ببيع المهاجم الأساسي الفرنسي كريم بنزيمة، حيث يعتبره من الأعمدة الرئيسية بمشروعه مع الميرينجي، وسيتمسك به حتى بعد وصول سواريز.

وعلى الأرجح سيسمح النادي بانتقال مهاجمه الشاب البارو موراتا الى يوفنتوس الإيطالي، وسينتظر اكتمال تعافي خيسي رودريجز لينضم للفريق في الموسم المقبل.

وتقدر الصحيفة قيمة صفقة سواريز المحتملة بنحو 80 مليون يورو.