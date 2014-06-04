إصابة 24 بإختناق في حريق 20 منزلا بالبحيرة‎

تسبب الإرتفاع الشديد فى درجات الحرارة،فى إحتراق أسقف 20 منزلا، بعزبة القزازين التابعة لمركز دمنهور،وأصيب 24 من أهالى العزبة بالإختناق أثناء محاولتهم إطفاء الحريق.

كانت النيران قد إشتعلت فى القش الموجود أعلى سطح أحد منازل العزبة،و بسبب إرتفاع درجة الحرارة،و سرعة الرياح، امتدت النيران إلى باقى المنازل.

إنتقلت قوات الدفاع المدنى الى القرية وتمت السيطرة على الحريق،الذى تسبب فى إحتراق أسقف 20 منزلا بسبب القش المتراكم فوقها،وقام اللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير أمن البحيرة،بالإنتقال إلى مكان الحريق للإشراف على عمليات الإطفاء.

من ناحيته قال الدكتور محمد نعمة الله وكيل وزارة الصحة بالبحيرة،أنه تم الدفع بـ”8″سيارات إسعاف لمكان الحريق،وتم إسعاف 19 حالة إختناق فى مكان الحادث،بينما تم نقل 5 حالات لتلقى العلاج فى مستشفى دمنهور،وخرجوا جميعا.

وتواصل قوات الدفاع المدنى عمليات التبريد،خوفا من إشتعال النيران مرة أخرى.