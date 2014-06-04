ننشر أسماء العشرة الأوائل بـ”إعدادية” الدقهلية

أعلن محمد حسام – وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بأن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بلغت 81.6% حيث تقدم للامتحان عدد 84298 طالب وطالبة حضر منهم عدد 83149 طالب وطالبة وبلغ متوسط الحاصلين على 50% فأكثر 67816 طالب وطالبة .

> و أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن العشرة الأوائل هم ( الأول فاطمة الزهراء سويلم ابراهيم حورية بمجموع 299.5درجة مدرسة حمدى الطاهرى التابعة لإدارة منية النصر– الأول مكرر(1): محمد صلاح اسماعيل محمد بمـــجموع299.5درجة مدرسة احمد النجار (برمبال الجديدة ع م التابعة لإ دارة منية النصر – الأول مكرر (2) الشيماء محمد رمضان السعيد الشربينى بمجموع 299.5درجة مدرسة ميت النحال التابعة لإدارة دكرنس – الاول مكرر (3) آية خضر رمضان حسن محمد بمجموع 299.5درجة مدرسة الجلايلة ع م التابعة لادارة السنبلاوين – الأول مكرر (4) نورهان طه على حسن سلامه بمجموع 299.5درجة مدرسة أبو عرصة ع م التابعة لإدارة بلقاس – الثانى غادة علاء اليدن سيد ابراهيم أحمد بمجموع 299 درجة مدرسة رياض الصالحين التابعة لادارة غرب المنصورة -الثانى مكرر (1) دعاء عبد العزيز حسين ابراهيم بمجموع 299درجة مدرسة الجلاليلة ع م التابعة لإدارة السنبلاوين – الثانى مكرر (2) مى محمد لطفى البسطويسى حمودة بمجموع 299درجة مدرسة السيدة عائشة ع بنات التابعة لإدارة شرق المنصورة – الثانى مكرر (3) هشام السيد الشربينى محمد ابراهيم بمجموع 299درجة مدرسة صلاح سالم التجريبية ع للات بمدينة نصر التابعة لمديرية التربية و التعليم– الثانى مكرر(4) اسراء حاتم رمزى محمد درويش بمجموع 299درجة مدرسة ب خ محلة دمنة ع بنات التابعة لإدارة شرق المنصورة – الثانى مكرر (5) أميرة حاتم محمد عبد المطلب بمجموع 299درجة مدرسة أ ز الدروتين ع م التابعة لإدارة نبروه – الثانى مكرر (6) منى جلال عبد الحليم اسماعيل الشيخ بمجموع299درجة مدرسة أ ى كفر بهيدة ع بنات التابعة لإدارة ميت غمر – الثانى مكرر (7) : ساره نجاح مصطفى محمود على بمجموع 299درجة مدرسة ب ض البهو فريك ع م التابعة لإدارة أجا – الثانى مكرر (8) : أسماء الخضرى حمزة يوسف الشرقاوى بمجموع299درجة مدرسة أ ر د حسين خضير للتعليم الأساسى التابعة لإدارة شربين – الثاني مكرر (9) : اسراء شعبان الشحات محمد مرسى على بمجموع 299درجة مدرسة ب خ محلة دمنة ع بنات التابعة لإدارة شرق المنصورة)