إستخراج جثة متوفي في مطاردة ضابط شرطة الجناين بالسويس

قامت قوات الامن بالسويس بحي الجناين ظهر اليوم يرافقهم أعضاء نيابة وممثلا عن الطب الشرعي باستخراج جثمان متهم يدعي ” عوكل ” الذى لقي مصرعه هو و 2 أخرين فى واقعة مطاردات بين قوات الأمن بمشاركة النقيب أحمد شوقي رئيس مباحث الجناين السبت الماضي بمنطقة السخنة .

قال العميد سامي الشربيني مأمور قسم شرطة الجناين أنهم قاموا باستخراج الجثمان من مدفنه بمنطقة الشلوفة وأن ذلك جاء بناء على طلب أهليته ، موضحا أن الطب الشرعي قام بالكشف وتشريح الجثمان من أجل اعداد تقرير طبي عنه.

كانت تمكنت القوات خلال الاشتباك بالاسلحة النارية مع المتهمين من اسقاط احدهم قتيلا ويدعى سالم محمد سلمان سليمان “أعرابى “، وتم نقلة لمشرحة مستشفى السويس العام، واصابة اخر يدعى محمود سلامة ويدعي ” عوكل “اعرابى، فر هاربا، وتوفى عقب ذلك متاثر باصابته خلال تواجده مع اهليته، كما اصيب متهم ثالث يدعى السيد حسن وتم نقلة لمستشفى السويس العام لتلقى العلاج تحت حراسة مشدده وتوفي أول أمس .

وتمكنت قوات الشرطة ايضا من ضبط احد افراد التشكيل ويدعى محمود صابر، وضبط سيارتين ملاكى.

كانت تم نقل النقيب أحمد شوقي لمستشفى العجوزة بالقاهرة بعد أجراء له عملية جراحة بمستشفى السويس العسكري وقام بزايارته بالمستشفى قبل مغادرته للقاهرة اللواء خليل حرب مدير الأمن واللواء اركان حرب أسامة رشدي عسكر قائد الجيش الثالث الميدانى .