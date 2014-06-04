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مصدر: محاولات ' تطفيش ' صبحي من الإسماعيلي مستمرة

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مصدر: محاولات ' تطفيش ' صبحي من الإسماعيلي مستمرة مصدر: محاولات ' تطفيش ' صبحي من الإسماعيلي مستمرة

أكد مصدر مقرب من محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي، أن اللاعب لم يوقع على عقود الانضمام لسموحه كما أشيع في العديد من وسائل الإعلام .

وقال المصدر لـFilGoal.com "هناك من يريد رحيل صبحي عن الإسماعيلي، والدليل أن أصحاب الشائعات رددوا توقيعه للأهلي والجيش وإنبي وحاليا سموحة."

وتابع "ما يحدث جزء من سياسة (التطفيش) التى تتم مع صبحي لإجباره على الرحيل أو القبول بالأمر الواقع والتنازل عن مستحقاته المتأخرة."

يُذكر أن محمد صبحي له مليوني و500 ألف جنيه مستحقات متأخرة لدى الدراويش.

وإختتم المصدر حديثه مؤكدا أن صبحي لن يرحل عن الإسماعيلي، إلا عقب الاعتذار للجماهير وعرض أسباب اضطراره للرحيل كاملة أمامهم.

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