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موسى للسيسي: اختارك المصريون بأغلبية حقيقية غير مسبوقة..ونتطلع معك لمستقبل أفضل

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موسى للسيسي: اختارك المصريون بأغلبية حقيقية غير مسبوقة..ونتطلع معك لمستقبل أفضل موسى للسيسي: اختارك المصريون بأغلبية حقيقية غير مسبوقة..ونتطلع معك لمستقبل أفضل

عمرو موسى

وجه السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح .. مؤكدا أن المصريين اختاروه بأغلبية حقيقية غير مسبوقة ليكون الرئيس السادس لجمهورية العربية .. مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يتولى المسئولية ومصر محملة بأثقال الماضي وآثار المرحلة الانتقالية، ولكن في الوقت نفسه أمامها آمال المستقبل وطموح الملايين.

وقدم موسى – في بيان له – التهنئة للشعب المصري العظيم على إتمام الخطوة الثانية من خارطة الطريق .. موجها التحية لكل من شارك في التنظيم والإعداد وأيضاً التصويت في الاستحقاق الرئاسي.

وقال موسى “إن التجربة الديمقراطية المصرية سريعة الخطوات، ونلمس جميعاً مدى التطور والنضج الذي باتت عليه الممارسة السياسية مرة بعد مرة بدءاً من ثورة 25 يناير حتى اليوم”.

وأضاف “أن مصر عانت طويلاً من سوء إدارة أمورها وتتطلع إلى مستقبل أفضل، وتنتظر المبادرة والمصارحة، كي نمضي جميعاً على طريق واحد نرتضيه لرفعة هذا الوطن وبناء مستقبله ونجاحه” .. داعيا كل أطياف الوطن للعمل جميعاً مع الرئيس المنتخب، كي نمنح مصر ومستقبلها ما تستحقه من جد وعمل وإخلاص.

أ ش أ

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