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' أوزيل يفتقد الثقة في نفسه منذ انضمامه لأرسنال '

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' أوزيل يفتقد الثقة في نفسه منذ انضمامه لأرسنال ' ' أوزيل يفتقد الثقة في نفسه منذ انضمامه لأرسنال '

أعرب مايكل بالاك قائد منتخب ألمانيا السابق، عن شعوره بالقلق من فقدان نجم المانشافت مسعود اوزيل لطريقه وثقته بنفسه منذ انضمامه لأرسنال الانجليزي.

ويعتقد بالاك الذى شارك مع الالمانى فى بطولتى كأس العالم عامى 2002 و2006 أن اوزيل ليس فى افضل حالاته الذهنية قبل انطلاق مونديال البرازيل الاسبوع المقبل.

وقال بالاك "شاهدته فى مباراة المنتخب الاخيرة، وشعرت بنوع من القلق من أدائه."

وتابع "لا أعرف هل انتقاله إلى أرسنال أثر عليه؟ لكنه مازال واحد من أفضل لاعبي ألمانيا."

وأضاف "أوزيل لاعب رائع، ولكن مازال عليه أن يجد دوره ومسئوليته تجاه الفريق، وأن لا يتأثر كثيرا بالانتقادات."

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