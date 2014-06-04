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الرئيس في آخر خطاب: لدي ثقة بأن الشعب سيستكمل خارطة الطريق.. وطبقت الشورى والديمقراطية

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الرئيس في آخر خطاب: لدي ثقة بأن الشعب سيستكمل خارطة الطريق.. وطبقت الشورى والديمقراطية الرئيس في آخر خطاب: لدي ثقة بأن الشعب سيستكمل خارطة الطريق.. وطبقت الشورى والديمقراطية

عدلي منصور

قال الرئيس عدلي منصور، إن فخور بما قدمه لمصر، مضيفًا أن الشعب المصري أثبت حجم التحديات التي تواجه الوطن.

وأكد الرئيس، في خطاب ألقاه اليوم الأربعاء، أن الشعب المصري أثبت كفاءته، موجهًا الشكر له لأنه شارك في الانتخابات رغم ارتفاع حرارة الجو، مشيرًا إلىنه واثق بأن الشعب سيستكمل خارطة الطريق.

وتوجه عدلي منصور بالشكر إلى الشعب ومؤسسات الدولة التي شاركت في هذه المرحلة من تاريخ ، ولحيادها تجاه مرشحي الرئاسة.

وتابع: «قبلت منصب الرئاسة بعدما كلفت بها ولم أكن أريدها وتحملت ضغوط وعرضت أسرتي لمخاطر مهنية»، مشيرًا إلى أنه أقام الشورى وتناقش مع المسئولين وطبق الديمقراطية مع كافة فئات الشعب ، وتحملت مسئوليات صعبة وفاء لافضال الوطن، كما أن مصر مشعل الفكر فى افريقيا ودرة العالم ومحط أنظار العظيم

وذكر الرئيس أن التاريخ الذي عرف مصر موحدة سيذكر لرجال القوات المسلحة دورهم في حماية الوطن، مضيفًا أن الشعب قام بثورتين في 3 سنوات، وندد بالإرهاب أراد ان يقضي ويدمر الأمة.

ووجه منصور، التحية للسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن وفلسطين لأنهم ساعدوها، كما وجه رسالة للدول التي تقف في وجه بمصر بأن بلادنا ستبقى شئتم أم أبيتم.

وأكد عدلي منصور أنه لم يخالف رغبة الشعب .

 

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