المصمم "توما تي" يحصل على جائزة "أل في ام اش" 2014

لأول مرة في تاريخها ، تمنح مجموعة " ال بي ام اش " LVMH جائزة احسن مصمم وهي جائزة أسستها هذه المجموعة في نوفمبر الماضي ، وقد نال هذه الجائزة الاسبوع الماضي المصمّم الكندي الشاب " توما تتي " Thomas tait وتصل قيمة هذه الجائزة الى ثلاثة مائة الف يورو .

تتألف لجنة التحكيم التي تختار افضل مصمم، من أشهر المصممين العالميين والمدراء الفنيين لأهم دور الموضة التابعة لمجموعة "ال بي أم أش " وهم كارل لاغرفيلد، ريكاردو تيسكي (Givenchy )، وراف سيمونس (Dior ) و فويبي فيلو (Celine)، ونيكولا غسيير (Louis Vuitton) اضافة الى مارك جايكوبس الذي يمثل علامة Marc Jacobs و اوبارتو ليون وكارول ليم (Kenzo) ودلفين ارنو Delphine Arnaud ابنة بارنار أرنو رئيس مجموعة "أل في أم اش" التي تشغل منصب المديرة العامة بالنيابة لدار لويس فويتون .

وتعتبر هذه الجائزة التي ستقدمها مجموعة " ال في ام اش " في كل سنة ، خطوة كبيرة تخطوها هذه المجموعة نحو المصصمين الشباب الذين لا تتجاوز اعمارهم الاربعين سنة لتشجيعهم ومساعدتهم على تطوير علامتهم ليس فقط بمنحهم هذه الجائزة المادية وانما بفتح اشهر دور الموضة الفرنسية لمساعدتهم على الاطلاع على تجارب هذه الدور وكذلك القيام بتربصات ميدانية. وتهدف مجموعة "ال في ام اش" من خلال هذه المبادرة وكذلك من خلال اختيار لجنة تحكيم بهذا العيار ليس فقط الى اكتشاف مواهب ومصصمي الغد بل ضمان الاستمرارية لصناعة الفخامة الفرنسية لكي تبقى باريس عاصمة الموضة لزمن طويل .