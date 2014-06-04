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تأجيل محاكمة المتهمين في خلية مدينة نصر الإرهابية لـ17 يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع

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تأجيل محاكمة المتهمين في خلية مدينة نصر الإرهابية لـ17 يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع تأجيل محاكمة المتهمين في خلية مدينة نصر الإرهابية لـ17 يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع

محكمة

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة القضية المعروفه أعلاميا بخلية مدينة نصر الارهابية والمتهم فيها   26 متهما فى لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى الي جلسه 17 يونيو الجاري لاستكمال مرافعه الدفاع عن المتهمين  طارق ابو العزم و عادل عوض شحتو و سامح احمد شوقي و محمد جمال.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة عبد الطيف، بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت نيابة أمن الدولة أحالت 26 متهما إلى المحاكمة لأنهم خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأضافت النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

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