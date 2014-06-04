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رئيس شعبة المحليات بالمركزى للمحاسبات يواصل اعتصامه بمقر الجهاز بأسيوط

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رئيس شعبة المحليات بالمركزى للمحاسبات يواصل اعتصامه بمقر الجهاز بأسيوط رئيس شعبة المحليات بالمركزى للمحاسبات يواصل اعتصامه بمقر الجهاز بأسيوط

واصل اليوم الأربعاء أحمد السنديونى، رئيس شعبة المحليات بالجهاز المركزى للمحاسبات، الاعتصام بمقر الجهاز المركزى للمحاسبات بمحافظة أسيوط لليوم الرابع على التوالى، بعد إخطار مدير أمن أسيوط والمخابرات العامة والأمن الوطنى بالاعتصام بمقر الجهاز، وذلك للمطالبة بعودته إلى العمل بمقر الجهاز الرئيسى بصلاح سالم.

وقال "السنديونى" إنه حاول قبل ذلك كثيرا وقام بإقامة عدد من الدعاوى القضائية التى تؤكد مشروعية عودته للعمل كرئيس شعبة المحليات بمقر الجهاز بمدينة نصر بعدما نقله المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز، من القاهرة إلى أسيوط دون أسباب سوى الادعاء على حد قوله بالدخول فى السياسة والإساءة للجهاز بوسائل الإعلام.
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