جامعة الدول العربية: نحرص على الارتقاء بالفرد العربى ولم شمل الدول

قال محمد إبراهيم الدويجرى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لجامعة الدول العربية، إن الجامعة تحرص على التعامل العربى المشترك ولم شمل كافة الدول العربية، والعمل سويا لتحقيق هدف واحد والارتقاء بالفرد العربى اجتماعيا واقتصاديا.

وأضاف الدويجرى خلال فاعليات الدورة 32 للجمعية العمومية للمركز العربى أكساد، بحضور وزراء الزراعة العربان، أن هناك العديد من التحديات التى تقع عائقا أمام الجامعة، مطالبا جميع الدول بالتكاتف.

فى سياق آخر قال الدويجرى، إن مصر قدمت الدعم للمركز حينما ضعفت سوريا بسبب ما تشهده من أحداث، حيث قامت بدعم المركز بعلمائه واستطاع المركز تأسيس العلماء وتوجهوا إلى مصر للعمل دون أى صعوبات، وكأن شيئا لم يحدث، مؤكدا على أن هذا يؤكد على أن المركز يعمل بفريق واحد.

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