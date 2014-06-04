الجالية المصرية بالنمسا تقييم احتفالا ضخما بفوز السيسي بالرئاسة

صرح أحمد سليمان نائب رئيس الجالية المصرية بالنمسا ومدير حملة المشير هناك، أن الجالية المصرية بالنمسا ستقيم إحتفالا كبير يوم الإثنين القادم في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت فينا، والرابعة بتوقيت القاهرة للإحتفال بفوز المشير عبد الفتاح السيسي فى الإنتخابات الرئاسية.

وأضاف نائب رئيس الجالية المصرية بالنمسا فى بيان رسمى له اليوم ، أن اللقاء سيحضرة السفير المصرى بالنمسا والقنصل المصرى بفينا وعدد من سفراء الدولالعربية والأوربية، وسيكون رسالة لأوربا أن الشعب المصرى قادر على تقرير مصيرة.

وسيشمل الحفل على أغانى وطنية ، وفرقة التنورة ، وسيتم توزيع الهدايا على الأطفال المشاركين مع زويهم فى الإحتفال حيث ان عدد الجالية المصرية هناك يقارب ال30 ألف مصرى.