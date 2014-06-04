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الحياة الزوجية تناسب كانيي ويست بشكل واضح‏

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الأربعاء 04-06-2014 11:59

يبدو أن الحياة الزوجية تناسب مغني الراب Kanye West وتسعده، وقد بدا ذلك واضحاً عليه خلال قيامه بجولة تسوق أمس في نيويورك، حيث أن البسمة لم تفارق وجهه طوال الوقت.
West الذي تزوج من النجمة العالمية Kim Kardashian في 24 أيار الماضي بإيطاليا، يعيش حالياً أجمل لحظات حياته مع حبيبته ووالدة طفلته.
ومن جهتها، قالت Kardashian التي عادت الأحد إلى نيويورك، إنها قضت أجمل شعر عسل في إيرلندا وبراغ وعاشت لحظات هادئة ورومنسية، لكنها إشتاقت إلى إبنتها North west جداً.

 

 

 

 

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