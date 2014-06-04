يارا لا تزال تعيش أجواء عيدها وتستعد لعمل جديد

رغم مرور يومين على عيد ميلادها الـ 31 لا تزال الفنانة يارا تتلقى الهدايا من المعجبين، وهي قامت بالأمس بنشر صور لبعض الهدايا التي وصلتها من المعجبين كما تقدمت الشكر لمرسليها وذلك على صفحتها الخاصة على "تويتر".

من ناحية أخرى تقوم يارا بالتحضير لعمل جديد لم يكشف عن مضمونه، حيث نشر الموزع الموسيقي جان ماري رياشي على موقعه الخاص على "تويتر"، من داخل الأستديو الخاص به صوراً ثنائية تجمعه بيارا وأخرى تجمعه بها وبمدير اعمالها طارق ابو جودة، من دون ان يكشف تفاصيل عن العمل المرتقب الذي سيجمع بينهما.