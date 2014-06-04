بالصّور... سلاف فواخرجي تنتخب بشار الأسد

شاركت الفنّانة السّورية سلاف فواخرجي بالانتخابات الرّئاسيّة التي بدأت في سوريّا يوم الثلاثاء، وأدلت بصوتها للرئيس السّوري بشّار الأسد، وارتدت قميصاً أسود طُبع عليه العلم السّوري.

الفنانة السّورية التي زارت أيضاً مدارس "بنات الشهداء" في دمشق "كرمى للدّماء السّوريّة التي سالت على الأرض السورية، ألقت كلمة جاء فيها "سنكمل المسيرة، ونحمي الوطن، ونعمّر، ونحب، لأنّ سوريا هي الحب، وهي كلمة الله على الأرض، تحيّة إجلال للشهداء، وبنات، وأبناء الشهداء، وتحية تقدير، للكادر التدريسي، والإداري، والإنساني العظيم، الذي يربّي أولادنا، على حب الوطن، وفداء الوطن، فلا توجد قيمة أكبر من الفداء".

وتحدثت فواخرجي عن أهمّيّة تصويت المواطنين السّوريين في هذه الانتخابات، واعتبرت يوم 3 حزيران 2014 يوماً مفصلياً في تاريخ سوريا، وجّه فيه السوريّون رسالةً لكل العالم، حول سيادة الشعب السوري، وحقّه في تقرير مصيره، وحفظ أمانه، ومستقبله"، واعتبرت أنّ "المصالحة هي الحل الوحيد لحقن الدماء السوريّة".