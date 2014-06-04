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أخصائي الزمالك يؤهل إبراهيم سعيد للعودة

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أخصائي الزمالك يؤهل إبراهيم سعيد للعودة أخصائي الزمالك يؤهل إبراهيم سعيد للعودة

سعيا لعودة قوية للملاعب عبر بوابة نادي الزمالك، يحرص إبراهيم سعيد مدافع الفريق الأبيض والأهلي السابق على التدريب مرتين يوميا.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب صاحب الـ34 عاما يتدرب صباحا بمفرده، وفي المساء مع عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي بالنادي الأبيض.

وكان أحمد حسام ميدو المدير الفني للفارس الأبيض، قد قرر منح سعيد فرصة التدريب مع الزمالك عقب مباراة مازيمبي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وهو القرار الذي جاء كاستجابة لطلب إبراهيم سعيد بالعودة إلى الزمالك واللعب لمدة موسم بدون مقابل.

يُذكر أن إبراهيم سعيد لا يمارس كرة القدم بشكل احترافي منذ عام 2013.

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