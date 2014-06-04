جسم غريب يثير الذعر بسكن الطلاب بكلية الزراعة جامعة المنوفية

أثار العثور على جسم غريب ، صباح اليوم الأربعاء ، داخل سكن الطلبة بكلية الزراعة فى جامعة المنوفية الذعر بين الطلاب وتم إخلاء المكان وعمل كردون وانتداب خبراء المفرقعات لفحصه تم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث شبين الكوم بالعثور على جسم غريب داخل سكن الطلبة بكلية الزراعة بالبر الشرقى .

وبانتقال قوات الحماية المدنية والمفرقعات تم إخلاء المكان وعمل كرودن أمنى وبفحص الجسم تبين أنه عبارة عن محول كهرباء صغير موصل به أسلاك كهربائية وتبين خلوه من اى متفجرات، وتم التحفظ على المضبوطات وباشرت النيابة التحقيق .