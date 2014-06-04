ضبط 2 طن أسمدة مجهولة المصدر و20 محضر في حملة تموينية بالمنوفية

شنت مديرية التموين بالمنوفية حملة مكبرة لإحكام الرقابة على السلع التموينية وكشف جرائم الغش التجارى وعرض السلع الفاسدة والرقابة على المخابز البلدى وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

أسفرت الحملة عن ضبط 100 لتر بنزين 80 بقبل بيعها بالسوق السوداء ؛ ناحية قرية سدود التابعة للمركز وفر صاحبها هربا ؛ تم تحرير محضر يحمل رقم 20139 جنح مركز منوف لسنة 2014 ، وضياء حسن محمد شرف الدين -31 سنة- مسئول عن محل أسمدة زراعية بناحية الخطاطبة مركز السادات وبحوزته 2 طن أسمدة مجهولة المصدر ؛ تم تحرير محضر يحمل رقم 8429 جنح مركز السادات لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .

كما تم تحرير 8 قضايا انتاج خبز ناقص الوزن و غير مطابق للمواصفات وقضية التوقف عن انتاج الخبز , و5 قضايا لعدد من المحلات في مجال الرقابة على قضايا الغش التجارى والمحلات العامة لعدم وجود شهادة صحية ومزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.