تظاهر أوائل الجامعات بالمنوفية للمطالبة بالتعيين



> تظاهر العشرات من أوائل خريجى الجامعات الفائزين فى المسابقة التى أعلنتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، منذ شهر ستمبر العام الماضى أمام مكتب وكيل وزارة المالية بالمحافظة، للمطالبة بسرعة الانتهاء من إجراءات تعيينهم، خاصة أنه تم إعلان النتائج منذ شهور.

وأكد المتظاهرون أن جميعهم من أقسام رياض الأطفال والتربية الرياضية وتربية قسم الرياضيات وفلسفة وأضافوا أنهم حاصلين على تقديرات امتياز وجيد جدا، متهمين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد الشريف، بالتعنت معهم فى استلام الوظائف، مع العلم أن هناك عجزا فى تلك التخصصات.