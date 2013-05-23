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لليوم الثانى أهالى المجندين المختطفين يواصلون أفراحهم بالشرقية

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لليوم الثانى أهالى المجندين المختطفين يواصلون أفراحهم بالشرقية لليوم الثانى أهالى المجندين المختطفين يواصلون أفراحهم بالشرقية

لليوم الثانى على التوالى يواصل أهالى قريتى العجايمة بأبوكبير وقرية بحر البقر 3 بالحسينية بمحافظة الشرقية، فرحتهم مع أهالى قريتهم والقرى المجاورة بإطلاق سراح الجنود المختطفين، ومن بينهما "أحمد عبد البديع" المجند بأمن الموانئ، وابن قرية العجايمة و"أحمد محمد عبد الحميد" المجند بأمن الموانئ، وابن قرية بحر البقر، حيث قام الأهالى بتوزيع "الشربات" ونصب سرداق كبير لاستقبال المهنئين لهم بعودة أبنائهم سالمين.

ومن جانبه، قال طلبة عبد الواحد عم أحمد عبد البديع لـ"اليوم السابع" فرحتنا اليوم تعادل فرحتنا بنصر أكتوبر وبعظمة جيشنا العظيم، وقدرته على صد أى عدوان على البلاد، ولن نستطيع أن نوفيه حقه، ومنذ خبر إطلاق سراح الجنود والفرحة تعم أنحاء القرية جميعا وقدم العديد من الأقارب بالقرى المجاورة لتقديم التهانى لنا، ولكن نناشد أى مسئول "أن يتصل بنا، ويعرفنا أحمد هيوصل أمتى إحنا خلاص اطمنا وعرفنا هو مع الجيش والقوات بس عايزين نعرف هيوصل أمتى".

وفى قرية بحر البقر 3 بالحسينية مسقط رأس المجند أحمد محمد عبد الحميد، لم يختلف الوضع كثير، حيث علق الأهالى الزينة ودشنوا سرادقا كبيرا انتظارا لوصول المجند للاحتفال بعودته مع أهل قريته، وقامت أسرته بتوزيع "الشربات" على المهنئين.

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مصر 365