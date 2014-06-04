«العلوم الصحية» تشرّع بوابة التسجيل الإلكتروني لخريجي الثانوية العامة

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن فتح بوابة التقديم لكلياتها في المدن الجامعية في الرياض وجدة والأحساء خلال الفترة من 13-18 شعبان 1435ه.

وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور محمد السلطان إن تقديم الطلاب في المدينة الجامعية في الرياض سيكون لكليات: الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الصحة العامة، العلوم الطبية التطبيقية في تخصصات (المختبرات الطبية، العلاج التنفسي، الإسعاف والطوارئ، العلاج الوظيفي، التخدير، علوم الأشعة، قسطرة القلب). وفي المدينة الجامعية في جدة في كليتي الطب، والعلوم الطبية التطبيقية التي دشّنت أخيراً لتبدأ بتدريس التخصصات التالية:(المختبرات الطبية، العلاج التنفسي، الإسعاف والطوارئ، علوم الأشعة)، وفي المدينة الجامعية في الأحساء سيكون التسجيل متاحاً للطلاب في كلية العلوم الطبية التطبيقية في تخصصات العلاج التنفسي والإسعاف والطوارئ.

أمّا للطالبات، يكون التسجيل في الرياض لكليات: الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، العلوم الطبية التطبيقية في تخصصات (المختبرات الطبية، العلاج التنفسي، العلاج الوظيفي، التغذية الإكلينيكية، الأشعة الصوتية للقلب، علوم الأشعة، الإسعاف والطوارئ) وفي جدة لكليات الطب، والتمريض والعلوم الطبية التطبيقية بتخصصاتها (التغذية الإكلينيكية والعلاج التنفسي)، وفي الأحساء لكليتي التمريض والعلوم الطبية التطبيقية في تخصصاتها (المختبرات الطبية والعلاج التنفسي)

وتتضمن شروط القبول الجنسية السعودية والحصول على الثانوية العامة هذا العام 1435/1436ه ويستثنى من ذلك الراغبات في تخصص التمريض وأن لا يكون قد مضى على تخرجها أكثر من 3 سنوات ومعدل الثانوية العامة (علوم طبيعية) لا يقل عن 90% والحصول على نتيجة اختبار القدرات والاختبار التحصيلي، وستتم المفاضلة بين المتقدمين والمتقدمات وفقا للنسبة الموزونة لدرجات الثانوية العامة (30%) واختبار القدرات العامة (30%) والاختبار التحصيلي (40%) وعدد المقاعد المتاحة، تعبئة نموذج طلب الالتحاق عبر الموقع الإلكتروني للجامعة www.ksau-hs.edu.sa خلال الفترة 13-18 شعبان 1435ه أما الطالبات في الرياض فيكون تقديمهن عن طريق بوابة القبول الموحد

https://www.rgu-admit.edu.sa/ خلال الفترة من25-28 شعبان 1435ه، اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي.