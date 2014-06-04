أخبار عاجلة

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
مساء الأنوار - مفاجأت قائمة الزمالك لمباراته أمام الشرقية -
الأمن يداهم “كبدة البرنس” من جديد -
السيسي: أقدر موقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث -
بوتين يتفقد موقع تفجير سان بطرسبورج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«العلوم الصحية» تشرّع بوابة التسجيل الإلكتروني لخريجي الثانوية العامة

Google+ Print

    أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن فتح بوابة التقديم لكلياتها في المدن الجامعية في الرياض وجدة والأحساء خلال الفترة من 13-18 شعبان 1435ه.

وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور محمد السلطان إن تقديم الطلاب في المدينة الجامعية في الرياض سيكون لكليات: الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الصحة العامة، العلوم الطبية التطبيقية في تخصصات (المختبرات الطبية، العلاج التنفسي، الإسعاف والطوارئ، العلاج الوظيفي، التخدير، علوم الأشعة، قسطرة القلب). وفي المدينة الجامعية في جدة في كليتي الطب، والعلوم الطبية التطبيقية التي دشّنت أخيراً لتبدأ بتدريس التخصصات التالية:(المختبرات الطبية، العلاج التنفسي، الإسعاف والطوارئ، علوم الأشعة)، وفي المدينة الجامعية في الأحساء سيكون التسجيل متاحاً للطلاب في كلية العلوم الطبية التطبيقية في تخصصات العلاج التنفسي والإسعاف والطوارئ.

أمّا للطالبات، يكون التسجيل في الرياض لكليات: الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، العلوم الطبية التطبيقية في تخصصات (المختبرات الطبية، العلاج التنفسي، العلاج الوظيفي، التغذية الإكلينيكية، الأشعة الصوتية للقلب، علوم الأشعة، الإسعاف والطوارئ) وفي جدة لكليات الطب، والتمريض والعلوم الطبية التطبيقية بتخصصاتها (التغذية الإكلينيكية والعلاج التنفسي)، وفي الأحساء لكليتي التمريض والعلوم الطبية التطبيقية في تخصصاتها (المختبرات الطبية والعلاج التنفسي)

وتتضمن شروط القبول الجنسية والحصول على الثانوية العامة هذا العام 1435/1436ه ويستثنى من ذلك الراغبات في تخصص التمريض وأن لا يكون قد مضى على تخرجها أكثر من 3 سنوات ومعدل الثانوية العامة (علوم طبيعية) لا يقل عن 90% والحصول على نتيجة اختبار القدرات والاختبار التحصيلي، وستتم المفاضلة بين المتقدمين والمتقدمات وفقا للنسبة الموزونة لدرجات الثانوية العامة (30%) واختبار القدرات العامة (30%) والاختبار التحصيلي (40%) وعدد المقاعد المتاحة، تعبئة نموذج طلب الالتحاق عبر الموقع الإلكتروني للجامعة www.ksau-hs.edu.sa خلال الفترة 13-18 شعبان 1435ه أما الطالبات في الرياض فيكون تقديمهن عن طريق بوابة القبول الموحد

https://www.rgu-admit.edu.sa/ خلال الفترة من25-28 شعبان 1435ه، اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما