بالصور.. «الأسد» ومرشحو الرئاسة السورية يدلون بأصواتهم في الانتخابات

شهدت سوريا، الثلاثاء، عملية التصويت في انتخابات الرئاسة، وفتحت المراكز الانتخابية أبوابها منذ الساعة 7 صباحا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وأعلنت وزارة الداخلية أن حوالي 16 مليون سوري لهم حق التصويت داخل وخارج البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن مرشحي الرئاسة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، حيث قام الرئيس السوري، بشار الأسد، بالتصويت، برفقة زوجته، في مركز مدرسة الشهيد نعيم معصراني، في حي المالكي، بالعاصمة السورية، دمشق.

وكذلك المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، الدكتور حسان النوري وزوجته أدليا بصوتيهما في المركز الانتخابي بفندق «شيراتون»، في دمشق، وقال «النوري» إن «الرئيس بشار الأسد لديه شعبية كبيرة ومنافسون أقوياء، وأعد السوريين، إن أصبحت رئيسا للبلاد، بأن أسير في مشروع المصالحة الوطنية، ومحاربة الإرهاب للوصول إلى السلام والأمن»، وأكد أن «من قاطع الانتخابات سيندم».

ومن جانبه، أوضح المرشح الرئاسي، ماهر حجار، أن الانتخابات «رسالة لكل من يريد سفك الدم السوري، وتخريب وتدمير سوريا، وهؤلاء الذين كانوا يتحدثون باسم الشعب بأننا أصحاب الصوت الحقيقي، ومن يرد أن يتحدث باسمنا فلن نسمح له ولا نريد لأحد أن يكون وصيا علينا».

وصرح عقب إدلائه بصوته، في مجلس الشعب، بأن «الإقبال الكبير وغير المسبوق على الانتخابات هو تعبير عن أن ما يجري في سوريا هو استفتاء ثان على الدستور وعلى ثوابت الشعب الوطنية وعلى وحدة أراضي الجمهورية، وسيادة الدولة على جميع أراضيها»، مشيرا إلى أن «الانتخابات صفعة قوية ومهينة لكل الدول التي تآمرت على الشعب السوري وأرسلت الإرهابيين لسفك دمائه فها هو اليوم يؤكد أنه صاحب القرار والسيادة»، بحسب الوكالة الرسمية.