حبس وزير الإسكان الأسبق 15 يوم على ذمة التحقيق في قضية “أراضي الحزام الأخضر”

أمر المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة بحبس كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق ورجل أعمال صاحب شركة استصلاح زراعي 15 يوما علي ذمة التحقيقات في قضية أراضي الحزام الأخضر.

واجه المستشار أحمد حسين رئيس النيابة المتهم إبراهيم سليمان وشريكه رجل الأعمال بتحريات المباحث واقوال لجنة الفحص بوزارة الاسكان التي اكدت، أنها لم تصدر أي قرارات إلا بموافقة ابراهيم سليمان ، لكن سليمان أنكر جميع التهم المنسوبة اليهم مؤكدا انه ليس المسئول عن تلك الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن سليمان سهل في الاستيلاء على المال العام وإهداره 28 مليون جنيه لصالح إحدى شركات الاستصلاح الزراعي بالمخالفة لقانون.

وأوضحت التحريات أن سليمان وافق عام 1998 لإحدى شركات الاستصلاح الزراعي على تخفيض قيمة الفدان في الأرض التي حصلت عليها بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر من 7 آلاف إلى 5 آلاف جنيه برغم تقدم الشركة بطلب سابق عام 1995 إلى الوزارة لتخفيض السعر، وتم رفضه.

وأشارت إلى أن سليمان وافق على زيادة نسبة مساحة أراضي البناء في الأرض من 2 إلى 10% بالمخالفة للقانون أيضا، مما أدى إلى تربيح الشركة قرابة 28 مليون جنيه دون وجه حق.