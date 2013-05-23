رفض استئناف النيابة على إخلاء سبيل مطلقي النيران على موكب وزير الداخلية

قرر محكمة جنح مستانف مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد الشهيدى بشمال القاهرة، رفض الاستئناف المقدم من النيابة على اخلاء سبيل المتهمين الـ 7 بالإعتداء على موكب، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أثناء عودته إلى منزله بمدينة نصر، وتأييد قرار اخلاء سبيلهم بكفالة 500 جنيه، لكل منهم .

كان قد شهد شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر اشتباكات بين بعض المسلحين وبين سيدة حول ملكية محل بالشارع، وإطلق المسلحين الأعيرة النارية، وقت مرور موكب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية بالشارع الذى يسكن فيه، مانتج عنه أطلاق بعض أعيرة الخرطوش على سيارات موكب الوزير، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين وتحيلهم للنيابة العامة، التى أصدرت قرارها بحبس الـ 7 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال المتهمون محمد عبد الحافظ سليمان، ومحمد عنتر محمد، ومغربى عنتر محمد، وعبد الرحمن الباز عبد الرحمن، وسيد على مهنى، وسيد حامد سعد، وأحمد عبد الله أحمد، أن سبب المشاجرة، بينهم وبين تلك السيدة هو نزاع على ملكية أحد المحال بالشارع الذى يقيم به الوزير، وأنهم يعلموا أن تلك السيارات تابعة للموكب، وأن وزير الداخلية يسكن بنفس الشارع.