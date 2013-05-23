48 فنانا يترشحون لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية

"مرسي" و"نور الدين" و"الصريطي" أبرز المرشحين

كتب : أ ش أ منذ 22 دقيقة

أعلنت نقابة المهن التمثيلية أن 48 مرشحا تقدموا لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة المقرر إجراؤها يوم 14 يونيو المقبل.

وقال حلمي فودة، أمين صندوق نقابة المهن التمثيلية: "أغلق باب الترشح أول أمس، لانتخابات التجديد النصفي لنقابة التمثيليين المقررة يوم الجمعة الموافق 14 يونيو المقبل، وتقدم للترشح حتى موعد إغلاق باب الترشح 48 شخصا، وقد يقل العدد بعد فتح باب الطعون وخروج بعض الأسماء".

ولفت إلى أن من أبرز المرشحين خليل مرسي ونبيل نور الدين وسامح الصريطي ومحمد أبو داود وأيمن عزب ومحد الصاوي وأحمد صيام وحلمي فودة، مشيرا إلى أن خمسة من أعضاء المجلس القديم تقدموا لخوض الانتخابات من أصل ستة خروجوا عن طريق القرعة حيث لم يقدم كمال عطية أوراق ترشحه.

وكانت قرعة التجديد النصفي أجريت مؤخرا لخروج ستة أعضاء من مجلس إدارة النقابة الحالي، وأسفرت عن خروح سامح الصريطي ومحمد أبو داود وحلمي فودة وكمال عطية وأحمد صيام ومحمد الصاوي، وتبقى الأعضاء الذين سيكملون باقي مدة الأربعة أعوام، وهم الفنان سامي المغاوري وسيد خطاب وعفاف رشاد ومنير مكرم وأشرف طلبة ومحمود عامر.

ويُذكر أن القرعة تسري بعد عامين على أعضاء مجلس إدارة النقابة الذي يبلغ 12 عضوا ليخرج ستة ويستمر الستة الآخرون وموقع النقيب الذى يشغله حاليا الفنان أشرف عبدالغفور ليكملوا فترة 4 أعوام حيث تجري الانتخابات على منصب النقيب ومجلس النقابة بكامله.

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية لنقابة المهن التمثيلية يوم 7 يونيو المقبل لمناقشة وإقرار ميزانية العام السابق.