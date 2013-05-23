نيابة سفاجا تتوصل لهوية الجثتين المتفحمتين في حادث سيارة البحر الأحمر‎

كشفت تحقيقات المستشار احمد محروس رئيس نيابة سفاجا انه تم التوصل لهوية الجثتين اللتان لقيا مصرعهما في حادث احتراق سيارة ملاكي بطريق سفاجا سوهاج وبالكشف عن اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة التي عثر عليها بموقع الحادث تم التوصل لبيانات مالك السيارة، حيث تبين ان الجثتين لموظف بشركة بترول يدعي ابوالحسن مصطفي 53 عام وشقيقته وتدعي فاطمة.

وقرر المستشار احمد محروس رئيس النيابة التصريح بتسليم جثتي الضحيتين لاسرتهما كان مامور قسم شرطة سفاجا قد تلقي بلاغا بانقلاب سيارة 20325 ملاكى البحر الاحمر بالكيلو 38 طريق سفاجا – سوهاج واشتعلت النيران فى السيارة مما ادى الى تفحم جثتين مجهولتي الهوية بالكامل.