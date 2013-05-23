افتتاح مصنع نسيج باستثمارات تشيكية تصل إلى 500 مليون جنيه في أكتوبر المقبل

وزير الصناعة والتجارة الخارجية: تم الاتفاق مع الجانب التشيكي على إنشاء مركز للتعليم الفني

كتب : قسم الاقتصاد منذ 7 دقائق

يتم افتتاح مصنع لإنتاج النسيج، في أكتوبر المقبل، باستثمارات "تشيكية" تصل إلى حوالي 500 مليون جنيه.

وقال حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عقب زيارته لجمهورية التشيك، أنه تم الاتفاق مع الجانب التشيكي على إنشاء مركز للتعليم الفني يختص بالصناعات الثقيلة وتكنولوجيا صناعة المعدات، فضلا عن الاتفاق مع بنك الصادرات التشيكي على إعطاء تسهيلات بنكية لتيسير حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأشار صالح، إلى أنه وجه الدعوة لوزير الصناعة التشيكي؛ للمشاركة في افتتاح المصنع مطلع أكتوبر، وأكد عقب عودته من زيارة قصيرة لجمهورية التشيك، استمرت يومين، أنه التقى بيتر نيكاس رئيس الوزراء، وميروسلافا نيمكوف رئيسة البرلمان، وكارتن كوبا وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب نائب وزير الخارجية التشيكي، وتم التأكيد من الجانبين على أهمية تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة وأن هناك فرصا كبيرة للتعاون المشترك في العديد من المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية.

وسلم صالح، رسالة خطية من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزارء، إلى رئيس الوزارء التشيكي تضمنت أهمية دعم العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وكذا دعوته لزيارة مصر في أقرب وقت ممكن لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.