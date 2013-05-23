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التلاوى للدعاة: أنتم رسائل الرحمة ورجال الدين أهم من الملوك والرؤساء

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التلاوى للدعاة: أنتم رسائل الرحمة ورجال الدين أهم من الملوك والرؤساء التلاوى للدعاة: أنتم رسائل الرحمة ورجال الدين أهم من الملوك والرؤساء

افتتحت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة دورة تدريبية للأئمة والدعاة بوزارة الأوقاف بالتعاون مع جمعية "العشيرة المحمدية" بمحافظة الغربية، حيث هدفت الدورة التدريبية إلى نشر الفكر الوسطى، والتعريف بحقوق المرأة التى كفلها الدين الإسلامى، وإشراك الأئمة فى عمل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، سعياً للإصلاح والتوافق بين الزوجين قبل الوصول إلى المحاكم، وتم الإشارة إلى حاجة الدعاة إلى تصريح من وزارة العدل لممارسة دورهم بتلك المكاتب، علاوة على تلقى تدريب من الوزارة فى النواحى القانونية ،كما ناقشت الدورة التدريبية مشكلات المرأة المعيلة فى .

وأكدت التلاوى، على أن رجال الدين يؤدون دوراً أهم من الملوك والرؤساء لأن مشاكل المجتمع المصرى اجتماعية واقتصادية فى المقام الأول، والشعب المصرى بطبيعته متسامح وطيب وغير دموى، ويرضى بأقل كلمة، ويتأثر برجال الدين ويستمع إليهم، ولذلك يقوم الأئمة والدعاة بدور غاية فى الأهمية فى الأوقات الصعبة، خاصة فى ظل حالة الانفلات الأخلاقى الذى يشهده المجتمع حالياً، ويلعبون دوراً مؤثراً فى عوده الأخلاق الأصيلة للمجتمع المصرى، وخاصة فى المحليات والمناطق البعيدة عن العاصمة .

ووصفت التلاوى الأئمة والدعاة بأنهم رسائل الرحمة، مؤكدة أن المسلمين لا يعرفون قيمة الدين الإسلامى الذى سبق عصره بآلاف السنين، وله قواعد ثابتة، وبشأن وضع المرأة فى الإسلام، شددت التلاوى أن الإسلام كرم المرأة وأعطاها حقوقاً لم ترد فى القوانين الوضعية للدول المتقدمة، وحتى لم ترد فى مواثيق الأمم المتحدة، كما أن الرسول الكريم (ص) أول من طبق مبادئ حقوق الإنسان وليس أدل على ذلك من كون "بلال" مؤذن الرسول أسودا، مما يؤكد أن الإسلام هو دين التقوى والعمل الصالح وليس المظهر.

وقامت السفيرة ميرفت التلاوى بزيارة إلى فرع المجلس بمحافظة الغربية، حيث أوضحت أن منظمة العمل الدولية قامت بتخصيص مكاتب لها بالمحافظات لتنظيم دورات تدريبية تستهدف رفع كفاءة الشباب ومساعدتهم للانضمام إلى سوق العمل .

وأشارت إلى تعاون المجلس مع وزارة التنمية الإدارية لفتح مكاتب للخدمات الحكومية بصورة تتيح إستخراج الأوراق الرسمية بفروع المجلس بالمحافظات ،بهدف التيسير على المرأة فى إنجاز الخدمة وتوفير فرص عمل للشباب ،مشددة على أهمية محو الأمية واتباع أساليب غير تقليدية تختلف عن الأساليب السابقة، والاقتداء بتجارب دول مثل كوبا التى قضت على الأمية فى عام واحد واستخدام حوافز ايجابية مثل منح قروض أو توفير فرص عمل للتشجيع على محو الأمية أو تطبيق الحوافز السلبية.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس إلى محافظة الغربية تأتى فى إطار تنظيم المجلس ندوة "نحو غد أفضل" التى تتضمن مناقشة نشاط الصندوق الاجتماعى للتنمية فى محافظة الغربية، ونشاط مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة، ومناقشة مشروع قانون العنف ضد المرأة الذى أعده المجلس وسبل محاربة العنف من المنظور الاسلامى بمشاركة فروع المجلس بمحافظات الشرقية والمنوفية والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

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