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رئيس حزب الرايه يتهم “شفيق” و”البلاك بلوك” و”الفلول” بحرق منزله بالغربية

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رئيس حزب الرايه يتهم “شفيق” و”البلاك بلوك” و”الفلول” بحرق منزله بالغربية رئيس حزب الرايه يتهم “شفيق” و”البلاك بلوك” و”الفلول” بحرق منزله بالغربية

اتهم الدكتور محمد عباس، المفكر الإسلامي،رئيس حزب الراية المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق ، ومباحث أمن الدولة والبلاك بلوك والفلول بحرق منزله بطنطا.
> وأضاف عباس أن المكتب تم إحراقه أثناء انقطاع الكهرباء وليس بسبب ماس كهربائي كما قالت له الشرطة، مشيرا إلي أنه كان قد هاجم خلال الأيام الماضية مباحث أمن الدولة والحزب الوطني وشفيق ودحلان وحملتهم مسئولية خطف الجنود”
> وأشار عباس إلى أنه قد أثار غضب “البلاك بلوك” في أحد البرامج حينما طالب بإطلاق النار على أرجلهم إذا رفضوا الكشف عن هويتهم.

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