بالفيديو – مشوار بايرن ميونيخ حتى الوصول إلى ويمبلي

مشوار لم يكن سهلا سار فيه العملاق البافاري حتى وصل لنهائي دوري الأبطال .. حافلا بالانتصارات التاريخية والهزائم التي كادت أن تطيح به خارج البطولة.

12 مباراة خاضها بايرن ميونيخ فاز في 9 منها وخسر مباراتين وتعادل في واحدة فقط ، أطاح بفرق مثل أرسنال ويوفنتوس وبرشلونة كما تخطى عقبات صعبة في مرحلة المجموعات مثل فالنسيا وليل الفرنسي.

ويستعرض FilGoal.com مشوار بايرن ميونيخ العملاق البافاري في دوري أبطال أوروبا 2012-2013 قبل مباراته أمام بروسيا دورتموند.

دور المجموعات

فالنسيا 1-2

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باتي بوريسوف 3-1

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ليل 0-1

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ليل 1-6

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فالنسيا 1-1

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باتي بوريسوف 4-1

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دور الـ16

أرسنال 1-3

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أرسنال 2-0

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دور الـ8

يوفنتوس 0-2

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يوفنتوس 0-2

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قبل النهائي

برشلونة 0-4

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برشلونة 0-3

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النهائي

بايرن ميونيخ ؟-؟ بروسيا دورتموند