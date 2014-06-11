حكاية شارع في مدينتي

أهالي مدينة مشتول السوق بالشرقية هذا حالنا

gasem hossin/ rayting

بالصور:بداية لابد أن أتقدم بإعتذار رسمي عن عنوان هذا التحقيق لكل أهالي ومقيمي رجال ونساء وشباب وأطفال مدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية وألتمس لهم العذر من وضعهم الذي لا يرضي عنه مسئول لديه ذرة من الضمير .. ومن هنا من طريق قرية البتيه المؤدي الي مركز شبين القناطر تري كيف ينام المواطن وسط هذا التعدي السافر وأكوام القمامة التي تكاد أن تكون تسببت بالفعل في انسداد صرف رشاح سندنهور .. وفي النهاية نصرح من إنتشار الباعوض وضيق الطريق الذي لا يتسع لسيارة واحده ودراجة هذا الي جانب من أكوام الرمال والظلط وهي في النهاية لا تسبب سوي الإشغال تري هل ينام المسئول وسط هذه الأكوام المحملة بالهموم والأمراض التي يعاني منها المواطن؟؟ فلن نتحدث كثيرا ونترك الصور تحكي حكاية شارع في مدينة.

طريق رشاح سندنهور المؤدي الي قرية البتيه شرقية شبين القناطر قليوبية .. ما هو الا مقبرة فوق سطح الأرض للحيوانات النافقة ومقلب لمخلفات المباني ومقلب للقمامة وسط كل هذا حملة المركز بها 2 جليدر وما يتعدي ال22 جرار وسيارتين وقرابة ال40 عامل وأكثر من 10 سائقين كل هذا وهناك مسئول يري بأم عينه ولم يحرر محضر واحد .. تري علي من نلقي اللوم علي المواطن الذي لا يكترث للمصيبة التي يرتكبها عندما يلقي بمخلفاته أم علي المسئول الذي يري هذه الأكوام والطريق الذي كاد ان يغلق ولم يحرر محضر لمرتكبي هذه الجرائم؟؟ ولم يحرك ساكنه لرفع هذه الأنقاض؟؟

وبدوره قام علي الشاطر رئيس لجنة البيئة بمنظمة الحريات لحقوق الإنسان بالشرقية وأتي بهذه الصور ليضعها بين يدي محافظ الشرقية ورئيس مجلس مدينة مشتول السوق ويسأله أين ذهبت الميزانية المخصصة للنظافة .. وأين عمالكم الذين القوا وراء ظهورهم أساسيات عملهم وألقوا بالكرة في ملعب جمعية الجيل الجديد التي هي فقط تساعد تطوعا منها وليس فرضا عليها نزول الشوارع .

شبكةعيونالإخبارية

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