أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

المتمردون الطوراق مع إجراء الانتخابات الرئاسية في مالي لكن بدون الجيش

Google+ Print
المتمردون الطوراق مع إجراء الانتخابات الرئاسية في مالي لكن بدون الجيش المتمردون الطوراق مع إجراء الانتخابات الرئاسية في مالي لكن بدون الجيش

كتب : أ ف ب منذ 30 دقيقة

أعلن متمرودو الطوراق الذين يحتلون مدينة كيدال في شمال شرق مالي أنهم مستعدون للموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية في يوليو في هذه المدينة، لكنهم يرفضون دخول الجيش المالي إليها، حسب ما أعلن أحد قادتهم أمس.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في حركة الطوراق إبراهيم اج محمد الصالح "التقينا الوزير باسوليه لإبلاغه بأن لجنة المفاوضات في الحركة الوطنية لتحرير أزواد مجتمعة في هذا الوقت في واجادوجو وهي ترغب في نهاية اعمالها تقديم تقرير رسمي إلى وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".

وأضاف "قلنا له أيضا أننا نتمنى أن يوافق الطرفان على احترام تاريخ 28 يوليو الذي حدده الرئيس المالي الانتقالي (ديونكوندا تراوريه) لإجراء الانتخابات الرئاسية، أي الحركة الوطنية لتحرير ازواد وسلطات باماكو".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم