المتمردون الطوراق مع إجراء الانتخابات الرئاسية في مالي لكن بدون الجيش

كتب : أ ف ب منذ 30 دقيقة

أعلن متمرودو الطوراق الذين يحتلون مدينة كيدال في شمال شرق مالي أنهم مستعدون للموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية في يوليو في هذه المدينة، لكنهم يرفضون دخول الجيش المالي إليها، حسب ما أعلن أحد قادتهم أمس.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في حركة الطوراق إبراهيم اج محمد الصالح "التقينا الوزير باسوليه لإبلاغه بأن لجنة المفاوضات في الحركة الوطنية لتحرير أزواد مجتمعة في هذا الوقت في واجادوجو وهي ترغب في نهاية اعمالها تقديم تقرير رسمي إلى وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".

وأضاف "قلنا له أيضا أننا نتمنى أن يوافق الطرفان على احترام تاريخ 28 يوليو الذي حدده الرئيس المالي الانتقالي (ديونكوندا تراوريه) لإجراء الانتخابات الرئاسية، أي الحركة الوطنية لتحرير ازواد وسلطات باماكو".