علي أصغر سلطانية: تقرير وكالة الطاقة يثبت أن البرنامج النووي سلمي

كتب : أ ف ب منذ 15 دقيقة

أعلن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية اليوم أن تقرير الوكالة الذي أفاد عن نصب أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأة إيرانية لتخصيب اليورانيوم يثبت "الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني".

وقال سلطانية في تصريحات أدلى بها في فيينا ونقلتها وكالة "فارس" للأنباء أن "التقرير يثبت أن إيران تسيطر بشكل كامل على التكنولوجيا النووية وعلى الأخص تخصيب اليورانيوم، كما يشير إلى الطابع السلمي للبرنامج رغم دعاية وسائل الإعلام الغربية".

وأشار التقرير إلى أن إيران قامت بتركيب نحو 700 جهاز طرد مركزي من طراز "اي ار-2م" إضافة إلى أغلفة أجهزة طرد مركزي فارغة في موقع نطنز وسط إيران، مقابل 180 جهازا في شهر فبراير، وهذه الأجهزة الجديدة المستخدمة لتخصيب اليورانيوم لم تباشر الإنتاج بعد. وتثير منشأة فوردو المخبأة تحت سفح جبل، مخاوف المجتمع الدولي لأن إيران قررت تركيز تخصيب اليورانيوم فيها بنسبة تصل إلى 20%، ما يقترب تقنيا من النسبة المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية. وفي المحصلة، أفاد التقرير أن إيران أنتجت 324 كلج من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، أي أكثر بـ44 كلغ من إنتاجها قبل ثلاثة أشهر، بينها 140,8 كلغ تم تحويلها إلى وقود نووي (مقابل 111 كلغ في فبراير).

وقال سلطانية إن "ذلك أبطل الاتهامات والحملة التي تشنها بعض الدول الغربية ولاسيما الولايات المتحدة ضد إيران".