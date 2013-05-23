لافروف: اضطرابات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيطول أمدها

الوزير الروسي: من الممكن إبعاد هذه التهديدات عن طريق بناء تحركات جماعية للمجتمع الدولى

كتب : أ ش أ منذ 12 دقيقة

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم إن "الاضطرابات التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستكون طويلة الأمد ومؤلمة كما هو واضح فى الأغلب".

وأضاف لافروف أن "هناك مجموعة كاملة من العوامل تؤثر على الأمن فى كل البلاد بما فى ذلك المنطقة الأوروأطلسية"، لافتا إلى أن الاضطرابات فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستصاحبها مخاطر أعلى يمتد تأثيرها لما هو أبعد من المنطقة.

وأشار إلى أنه من الممكن إبعاد هذه التهديدات وغيرها فقط عن طريق بناء تحركات جماعية للمجتمع الدولى على أساس التزام بأعراف ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح لافروف أنه مثلما ذكر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرارًا، لا يمكن لأحد حل المشاكل العالمية فى الاقتصاد والسياسة بمفرده فهذه هى السمة الرئيسية للعصر الجديد.